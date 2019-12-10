«إدارة المشاريع» يطالب المؤسسات الناشئة بالابتكار بدل الربح السريع

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

عرضت الدورة السادسة لأعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع التي انطلقت أمس، عدداً من التجارب المحلية والعالمية التي تمكنت من تنفيذ أنظمة ومشروعات حققت علامات فارقة، سواء في قطاع النقل أو في مختلف القطاعات الأخرى.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خلال افتتاحه الدورة السادسة من أعمال المنتدى إن «على المؤسسات الرائدة والمبتكرة اعتبار الأخطاء عنصراً رئيساً في عملية تعلم الإدارة الناجحة للمشاريع»، موجهاً المؤسسات الناشئة الى ضرورة التركيز على تقديم خدمات مبتكرة ومختلفة تفيد المجتمع وتخدم الإنسان، وليس التركيز على تحقيق الربح السريع.

وانطلقت أعمال المنتدى تحت شعار «تنوّع الثقافات»، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع. واستهلت أعمال المنتدى بجلسات صباحية متزامنة عرضت نماذج ريادية في إدارة مشاريع خدمت المجتمع في الإمارات والعالم، تبعها الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى.

من جهته، قدّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تجربة الهيئة في تنفيذ مشروعات ريادية اجتمعت فيها عناصر النجاح في إدارة وتنفيذ المشاريع، والتي من بينها خطط الهيئة التي ستمكنها من استخدام 75% من الطاقة المطلوبة في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. واستعرض الطاير عدداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً الى «مركز التحكم الرقمي» للهيئة الذي يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث توظيف هذه التقنية للمراقبة الاستباقية للبنية التحتية الرقمية وقنوات الخدمة لدى الهيئة. واعتبر الطاير أن بيئة الإمارات وإمارة دبي المحفزة على الإبداع والابتكار أرض للمواهب ونمو المشروعات الريادية.