منافذ دبي تنهي إجراءات 808 آلاف مسافر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن عدد حركات المسافرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي، بلغ 808 آلاف و25 حركة، خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي ويوم الشهيد واليوم الوطني، حيث بلغ عدد المسافرين، القادمين والمغادرين، عبر المنافذ الجوية 709 آلاف و992 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية 78 ألفاً و165مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 19 ألفاً و868 مسافراً.

وأشار المري إلى أن مطارات دبي الدولية استقبلت 334 ألفاً و241 مسافراً خلال خمسة أيام فقط، مضيفاً «الرؤية التي عزز ركائزها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحثنا دائماً على استمرارية التميز، والعمل على إنجاز إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين عبر منافذ دبي، وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق السعادة لكل من يدخل إلى أرض الدولة».

في حين سجلت إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية رقماً قياسياً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر الجاري، التي تزامنت مع عطلة اليوم الوطني الـ49 لسلطنة عمان، وعطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري 137 ألفاً و386 مسافراً، بزيادة بلغت 87.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف المري أن «فريق سند» بإدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية وضع خطة عمل للطوارئ، بالتنسيق مع دوريات المرور التابعة لمركز شرطة حتا، لتنظيم حركة السير وتفعيل أكبر عدد من الكاونترات، لإنهاء إجراءات المسافرين بكل سهولة ويسر.

وأكد الحرص على أن تكون دولة الإمارات في المركز الأول، ومثالاً يشار إليه في كل المجالات، موضحاً أن إقامة دبي قطعت شوطاً كبيراً في التحول الذكي في مجال خدمة المتعاملين والمسافرين، الأمر الذي أسهم في تحسين وتسهيل إجراءات المسافرين، ووضع مطار دبي الدولي ضمن الأحدث والأذكى عالمياً.