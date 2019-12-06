«الأرصاد»: أمطار ورياح واضطراب في البحر حتى الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، لافتاً إلى احتمال سقوط بعض الأمطار.

وذكر أن الطقس سيصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، موضحاً أن سرعتها ستراوح بين 16 و26 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وبحسب المركز، تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وسيظل الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع احتمال تشكّل بعض السحب الركامية التي يصاحبها سقوط الأمطار، خصوصاً على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة، محذراً من تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تراوح سرعة الرياح بين 20 و35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس يوم الأحد سيكون غائماً بوجه عام، مع استمرار وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، لافتاً إلى أن سرعتها ستراوح بين 20 و36 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس منتصف الأسبوع المقبل، توقع المركز أن يكون يوم الاثنين غائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تبقى مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. وتراوح سرعتها بين 20 و35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- «الطقس الأحد غائم بوجه عام، مع استمرار وجود سحب ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة».