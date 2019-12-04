طرق دبي تمدد موعد الغاء الاتصال الهاتفي كوسيلة لحجز التاكسي الى 15 يناير المقبل

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمديد موعد الغاء خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق الاتصال التليفوني عبر مركز الحجز التابع للهيئة، الذي كانت قد أعلنت عن تحويله الى الحجز من خلال التطبيق عبر نظام هلا الالكتروني بدءا من 7 ديسمبر المقبل، ليصبح الموعد الجديد في 15 يناير المقبل، كما قررت انشاء خط اتصال ارضي جديد منفصل لمساعدة كبار السن في استخدام التطبيق الذكي لحجز مركبات الأجرة في دبي.

ويأتي قرار الهيئة بعد يومين من نشر نتائج استطلاع أجرته "الامارات اليوم" أظهرت أن عملاء مركبات الأجرة ربما يحتاجون مزيدا من الوقت للاستعداد لاستخدام التطبيق كوسيلة وحيد لحجز المركبة. وأجرت الصحيفة الاستطلاع على حسابها في منصة توتير للتواصل الاجتماعي في اعقاب التفاعل اللافت مع خبر نشرته عن عزم الهيئة إيقاف الاتصال الهاتفي كوسيلة لحجز التاكسي في دبي بدءا من 7 ديسمبر المقبل، اذ سجل الخبر عدد مرتفع من القراء، وكان من بين 10 اخبار تصدرت اهتمامهم على مدار 3 أيام. وأيد 72 % من المشاركين في الاستطلاع "، الإبقاء على الاتصال بالهاتف كوسيلة لحجز مركبات التاكسي في دبي من خلال مركز الحجز والتوزيع التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

من جهتها اكدت الهيئة ان قرار تمديد موعد الغاء الاتصال كوسيلة للحجز من 7 ديسمبر الجاري حتى 15 يناير المقبل يهدف الى إعطاء فرصة للمتعاملين للاستعداد التدريجي للتعامل مع هذه النقلة النوعية التي تمثل تحوّلاً من النظام التفاعلي الصوتي لحجز مركبات الأجرة في دبي إلى نظام هلا للحجز الإلكتروني باستخدام تطبيق كريم، وذلك في ظل تحسن مستوى الجودة والاقبال على خدمة هلا للحجز الإلكتروني منذ اطلاقها في 29 أغسطس الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أحمد بهروزيان في الهيئة: " إن تمديد موعد بدء هذا التحوّل التقني من الحجز عبر مركز الاتصال إلى استخدام تطبيق "كريم"، يهدف إلى تهيئة المتعاملين لاستخدام النظام الجديد عبر إعطائهم وقتاً كافياً للتعوّد عليه، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من التوجه الاستراتيجي للهيئة لدعم مبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، وتأتي نتيجة تحقق انجاز حقيقي باكتمال ما يعادل مليوني رحلة تم حجزها عبر التطبيق منذ الإطلاق الرسمي لخدمة "هلا" في 29 أغسطس 2019."

وأكد بهروزيان أن فرق هيئة الطرق والمواصلات وشركة هلا تعمل على ضمان توفير الخدمة لجميع سكان دبي، ومساعدة متعاملي مركز الاتصال على الانتقال بسلاسة إلى استخدام "هلا" من خلال تطبيق كريم، وكذلك في تخطي التحديات الخاصة ببعض فئات المتعاملين مثل كبار السن الذين لديهم إمكانية وصول محدودة إلى الخدمات الذكية والذي قد يواجه البعض منهم تحديات في استخدام التطبيق، حيث يعمل فريق "هلا" على إنشاء خط أرضي جديد ومنفصل حصرياً لهذه الفئات لضمان تلبية احتياجاتهم، وسيتم تعميم تفاصيل هذا الخط الثابت للفئات المعنية في الوقت المناسب.