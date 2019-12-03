شرطة دبي تحصد أعلى تقدير في جوائز الشرطة العالمية عن «ستوكر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أعلى تقدير يُشاد به في جوائز الشرطة العالمية «world Class Policing» المرموقة في العاصمة لندن، من بين 110 جهات مرشحة للجائزة، وذلك عن عملية «ستوكر»، باعتبارها أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى القبض على عصابة دولية للمخدرات، وضبط 365 كيلوغراماً من الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليون دولار، حيث تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كتقنيات التعرف إلى الوجه، والطائرات بدون طيار، لإنجاح هذه العملية.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن «حصول شرطة دبي على هذه الجائزة يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وإن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي».

من جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن «شرطة دبي تعمل وفق منظومة عمل ممنهجة ومتطورة، تعتمد أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستشرف المستقبل، ما يوفر معطيات ومعلومات في غاية الأهمية، تمكن رجال الشرطة في عمليات المكافحة»، مشيداً بجهود جميع الضباط والمشاركين والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في القبض على العصابة الدولية للمخدرات في عملية «ستوكر» النوعية.

وتسلّم الشهادة كل من الملازم ثاني محمد خالد آل رحمة، ومريم الميدور، العضوان في مجلس شرطة دبي للمبتعثين.