ولي عهد عجمان: المؤسسون وحّدوا أبناء الإمارات ليصبحوا قوة لا تنكسر

المصدر: عجمان - وام

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إننا نستذكر في يومنا الوطني السعيد، آباءنا القادة المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وحّد أبناء الإمارات ليصبحوا قوة اتحادية لا تنكسر، ودرعاً حصيناً يذود عن ثرى الوطن، وحوّل الصحراء إلى جنة خضراء ينعم بها كل إنسان بحياة كريمة وبيئة راقية رسّخت مبادئ وقيماً رفيعة في وجدان كل فرد من أفراد الوطن صغاراً وكباراً، تدفعهم إلى العمل بإخلاص والجد في طلب العلم والمعرفة.

وأضاف سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «إن سقف طموحاتنا وتطلعاتنا في تنمية وطننا ليس له حدود، لذلك فإننا حريصون على أن يكون الغد أفضل من اليوم، بسواعد أبناء هذا الشعب الكريم، وأن يشارك الجميع في منظومة التنمية والتطوير والإسهام بفاعلية في بناء المستقبل والوقوف صفاً واحداً أمام المصاعب والتحديات والمخاطر. وفي كل عام، نجدد دعوتنا لأبناء وبنات الإمارات إلى الحفاظ على روح الاتحاد في قلوبهم، والوفاء لمسيرة زايد بن سلطان في تحقيق النهضة والتقدم في مختلف مجالات الحياة، والإخلاص في مسيرتهم العلمية والعملية».