تطبيـق نـظام نقل النفايات المتطور بـ «الطوار 2» في دبي اليوم

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها ستطبق المرحلة الثالثة من النظام المتطور لجمع ونقل النفايات، اليوم، بمنطقة «الطوار 2»، بعد تطبيقه سابقاً في منطقتَي الممزر والطوار الثالثة، تنفيذاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب العملية المطبقة في مجال الإدارة الذكية للنفايات.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المهندس طالب عبدالكريم جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، أن البلدية ماضية قدماً في تطبيق هذا النظام المتطور في مناطق أخرى من الإمارة، خصوصاً أنه الأحدث في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، إذ يتم تفريغ الحاوية آلياً، بوجود حساسات وكاميرات لمراقبة تحميل وإنزال الحاويات.

وأوضح أن النظام يتكون من قسمين أساسيين، هما التخزين والنقل، مبيناً أن هناك حاوية مخصصة لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات المنزلية العامة، مشيراً إلى تزويد مركبات جمع النفايات بأذرع تستخدم لرفع الحاويات من الجهتين بسهولة وإنزالها بسرعة وفاعلية، من دون تدخل العنصر البشري، وجرى تصميم الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها باليد، وبدواسات أرضية لتسهيل تحريكها ونقلها.

وأكدت البلدية أن الحاويات تتسم بأنها صديقة للبيئة، ومحكمة الإغلاق، كما أنها تسهم في تحسين المظهر العام للمدينة، وتشجيع عملية إعادة التدوير.

من جهة أخرى، أفادت إحصائية جديدة، صدرت بالتعاون بين بلدية دبي ومركز دبي للإحصاء، بأن كمية النفايات المجمعة في الإمارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13 مليوناً و414 ألفاً و780 طناً، مقارنة بـ14 مليوناً و695 ألفاً و652 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت النفايات الإنشائية في صدارة النفايات المجمعة، تلتها النفايات السكانية، فيما بلغت الكمية المجمعة من النفايات الخطرة، التي تضم النفايات الصناعية والطبية، 205 آلاف و281 طناً.