"الأرصاد": الشتاء يبدأ رسمياً 23 ديسمبر.. و"الحرارة" تنخفض 6 درجات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر ديسمبر يعد آخر شهور فصل الخريف، منوهاً إلى أن فصل الشتاء يبدأ فلكيا فى الثلث الأخير من هذا الشهر، وتحديدا في الثالث والعشرين من ديسمبر.

وذكر المركز أن شهر ديسمبر مناخياً يعتبر أحد أشهر الشتاء، إذ تنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى خلاله بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وأفاد المركز بأن الدولة تتأثر خلال ديسمبر بامتداد المرتفع السيبيري ممتد من الشمال مصاحباً معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل ، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

وقال: "كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا".

وأضاف المركز:" وفي ديسمبر أيضاً تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف".

وأشار المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر ديسمبر يتراوح ما بين 18.0 و 21.6°م، حيث يصل متوسط درجة الحرارة العظمى بين و 22 و 27 °م، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و 16 °م، موضحاً أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر كانت 37.0 °م في سويحان سنة 2016، بينما أقل درجة حرارة سجلت كانت على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت -0.7 °م.

ولفت إلى أن متوسط سرعة الرياح سيكون 11 كم/ساعة، مؤكداً أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يكون 63 %، بينما متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 81 % إلى 90 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 32 % إلى 49 ‎%‎.

وذكر المركز أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب في هذا الشهر خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف، فيما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.