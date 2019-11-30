ولي عهد عجمان: كل شهيد من شهداء الوطن ملحمة وطنية متكاملة

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن «يوم الشهيد» هو ذكرى وطنية لتخليد أسماء وبطولات شهداء الوطن الأبرار ومناسبة مباركة تحتفي بها قيادة الإمارات وشعبها العزيز بأبطال العز والفخر، وأن كل شهيد من شهداء الوطن هو ملحمة وطنية متكاملة، مشيراً سموه إلى أن تخصيص 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد هو درس جليل لتعزيز قيمة الوفاء والتقدير والامتنان لأصحاب الشرف الكبير شهداء الوطن الذين نالوا محبة الناس ودعواتهم الصادقة ومشاعرهم المليئة بالفخر والاعتزاز. وقال سموه: «إننا نقف اليوم لنستذكر أسماء خالدة وجنوداً بواسل وأرواحاً طاهرة ونفوساً زكية رحلت عنا تاركة لنا ذكرى حاضرة في وجداننا ووسام فخر نحمله على صدورنا ودروساً عميقة في التضحية والفداء، تستلهم منها الأجيال القيم الإماراتية الأصيلة والمبادئ الإنسانية الرفيعة، وتتعلم منها معاني الأخوة الصادقة والمحبة والرحمة ومد يد العون للصديق والشقيق والقريب والبعيد ونصرة الحق والشرعية».

وأكد سموه أن كل شهيد من شهداء الوطن نبراس نور يقتدي به أبناء وبنات الإمارات، لما سطره من تاريخ حافل بحب الوطن.