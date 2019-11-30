«كهرباء دبي» تحتفي بـ «عام التسامح» تحت شعار #محلاج_يالإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة #محلاج_يالإمارات لتسليط الضوء على خصال التسامح والتعاضد والقيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية الأصيلة، والصروح والإنجازات الحديثة التي تحفل بها الدولة.

وتتضمن الحملة فيديو يركز على قيم التسامح والمحبة والتآخي في الهوية الإماراتية، من خلال إظهار تفاصيل محلية مرتبطة بالتراث الوطني، يتم استعراضها في رحلة لطفلين بصحبة والدهما، يتعرفان من خلالها إلى الأسواق والمعالم العريقة في دولة الإمارات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «تجسد حملة #محلاج_يالإمارات أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، كما تؤكد على حرص أبناء الإمارات على مواصلة إرث الأولين، والمحافظة على المكتسبات، فشعب الإمارات شعب بطل وأصيل ومتوحّد تحت راية الوطن الواحد، ورث عزة الآباء والأجداد، وصارت مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات مصدر إلهام لغيرها من دول المنطقة والعالم».

- الحملة تتضمن فيديو

يركز على قيم التسامح

والمحبة والتآخي

في الهوية الإماراتية.