بالصور.. حمدان بن محمد ومحمد بن سلمان يزوران موقع "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مقر معرض اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل".



وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على زيارة مقر معرض إكسبو يعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير من خلال مشاركتها بجناح ضخم هو ثاني أكبر الأجنحة مساحة في المعرض بعد جناح دولة الإمارات، وبما تمثله المشاركة السعودية من قيمة وأهمية كبيرتين بما ما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي واستراتيجي كواجهة مشرقة لتوجهات التنمية في المنطقة وهو ما تجسده الأهداف الطموحة التي تضمنتها "رؤية 2030" التي تعد بمستقبل زاهر للمملكة والمنطقة.



وقد بدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزيارة بالاطلاع على مجسم عام للمعرض، حيث تعرفا على مكوناته والأجنحة التي سيضمها الحدث العالمي الكبير الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاماً.



كما توقّف سموهما عند "ساحة الوصل" والتي تُعدّ أحد أهم معالم المعرض المقام على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 4.38 كيلومترات مربعة، وستشكل وجهة حضارية وثقافية وبيئية وسياحية وتعليمية وترفيهية متعددة الاستخدامات.



عقب ذلك توجّه سمو ولي عهد دبي وضيفه الكريم إلى جناح دولة الإمارات حيث شاهد سموهما مجسم الجناح المُصمَّم على شكل صقر مُحلِّق وسيضم أربعة طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 15 ألف متر مربّع، واستمعا إلى شرح حول الجناح ومكوناته ورمزية التصميم التي تعكس الريادة والشموخ اللذين تتحلى بهما دولة الإمارات، وتبرز مكوناته لاسيما في الاحتفاء بقيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع شعار المعرض "تواصل العقول وصُنع المستقبل".



من ثم، توجّه سموهما إلى المنطقة المخصصة للجناح السعودي في المعرض والذي كانت المملكة قد كشفت النقاب في أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية 13069 مترا مربعا، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استمع سموهما لشرح حول الجناح وتصميمه وواجهته المميزة التي تنطلق من الأرض نحو السماء؛ تعبيراً عن تمسّك المملكة بتراثها الذي يشكّل أساساً متيناً لانطلاقها نحو المستقبل.



وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الزيارة فيلماً قصيراً حول تصميم الجناح السعودي الذي سيسلط الأضواء على رسالة المملكة للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبل أفضل للجميع، حيث تضمن الفيلم توضيحاً للمراحل الإنشائية التي سيمر بها الجناح حتى اكتمال تشييده، والمكونات المختلفة التي سيتضمنها الجناح السعودي الذي سيشكل علامة مميزة من علامات المعرض العالمي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.



وقد تم التقاط الصورة التذكارية لسمو ولي عهد دبي وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية في ختام الزيارة التي حضرها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.



يُذكر أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيقام على مدار ستة أشهر اعتبارا من 20 أكتوبر 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، في حين اكتملت الأعمال الرئيسة والإنشائية في موقع إكسبو، المتضمنة المساحة الكبرى لمناطق المفاهيم الفرعية الثلاث المتمثلة في "الاستدامة، والفرص، والتنقل"، للحدث العالمي الذي من المُنتظر أن يكون أكثر من سبعين في المائة من زواره من خارج الدولة.