التأشيرة إلزامية عند السفر إلى الهند للمرة الأولى

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت سفارة الإمارات لدى الهند بأن الحصول على تأشيرة إلزامي بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى الهند للمرة الأولى.

وأكدت السفارة، عبر حسابها على «تويتر»، إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الهند، للمواطنين الذين حصلوا في وقت سابق على تأشيرة، بغض النظر عما إذا كانوا قد زاروا الهند فعلاً أم لا.

وذكرت أن الهند قررت في 16 نوفمبر الجاري، منح الإماراتيين تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين، لمدة 60 يوماً، عبر ستة مطارات، هي بنغالور، تشيناي، دلهي، حيدر، آباد، كولكاتا، مومباي.

وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين في زيارة الهند، الإفصاح عن المصوغات الذهبية للسلطات المعنية تجنباً للمساءلة.