34 مليار درهم حجم صفقات «سيال» خلال 9 سنوات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفادت اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط، بأن المعرض شهد منذ انطلاقته الأولى عام 2010، إبرام صفقات تجاوزت قيمتها الـ34 مليار درهم، مشيرة إلى انتهاء كل الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ10 من المعرض «سيال 2019»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة»، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، بمركز أبوظبي للمعارض (أدنيك).

وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن الدورة الـ10 للمعرض تعد الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته الأولى عام 2010، بمشاركة مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والأمن الغذائي العالمي، والاتجاهات العالمية المستقبلية في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

وتوقعت اللجنة المنظمة أن يشهد المعرض مشاركة عدد قياسي من الشركات العارضة والزوار، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية إلى 1143 شركة، بنمو 5% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 50 دولة، بنمو 2%.

وأكد المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، خليفة القبيسي، أن المعرض شهد منذ انطلاقته الأولى إبرام صفقات تجاوزت قيمتها الـ34 مليار درهم، وشاركت في فعالياته 7600 جهة عارضة، و154 ألف خبير ومتخصص من أنحاء العالم، ما عزّز من المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للفعالية عبر السنوات الماضية على اقتصاد إمارة أبوظبي، لتصل إلى 819 مليون درهم.

ومن جانبه، أكد المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ناصر محمد الجنيبي، أن معرض سيال يمثل منصة لتشجيع الابتكار في صناعتي الأغذية والضيافة، ويقدم فرصاً استثمارية قيّمة في قطاع الأغذية، الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، حيث يوفر المعرض فرصة للتفاعل مع أسواق الأغذية الناشئة، ويخلق فرصاً استثمارية قيّمة ومتميزة.