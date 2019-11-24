إقامة دبي تستعد لإطلاق مشروع "بطاقة صعود الطائرة للنزلاء"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري عن إطلاق مشروع جديد يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، المقرر إطلاقه في مطلع عام 2020، وبالتعاون مع شركة دوبز التابعة لدناتا، الشركة العاملة في تقديم الخدمات الجوية العالمية، ويهدف المشروع إلى إنجاز إجراءات السفر للنزلاء المخالفين لقانون الدخول والإقامة بطريقة حديثة وذكية، تساهم في تمكين الإدارة من بناء مرجع بيانات مثالي للنزلاء، مما يسهم بدوره في رفع وتعزيز مستوى الخدمة لفئة النزلاء والتي تعد إحدى فئات المتعاملين في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء محمد المري: "يعتبر مشروع "بطاقة صعود الطائرة للنزلاء" الأول من نوعه على مستوى العالم للنزلاء المخالفين لقانون الدخول والإقامة، كما يعتبر من المشاريع المتميزة في دولة الإمارات إذ يعد نقلة كبيرة وإنجاز متميز في مجال تقديم الخدمات وفقاً للإستراتيجية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى ضرورة التسهيل على كافة فئات المجتمع التي تقيم على أرض الإمارات ومن ضمنها فئة النزلاء التي قد تسهى عنها الأنظار، وبما يتماشى مع المكانة الدولية المرموقة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

وأوضح المري أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات النزيل لمغادرة الدولة دون أي عواقب قد تصادفه كالتأخر عن موعد الرحلة، كما ويأتي لتحقيق جزء من السعادة لهذه الفئة قبل مغادرتها الدولة، موضحاً أن مشروع بطاقة الصعود إلى الطائرة بحد ذاته موجود في أكثر من دولة على مستوى العالم لكن ما يميز دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، أنه المشروع الأول عالمياً لفئة المخالفين.

ومن جانبه قال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي، العميد خلف الغيث: "إن مشروع بطاقة صعود الطائرة خاص بالمخالفين عن طريق مركز إيواء المخالفين، التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمختص بإيواء جميع المخالفين المقبوض عليهم أو المحالين من إدارات المخالفين، مضيفاً أن الإجراءات تتم بالتعاون مع فرع مكتب شركة دوبز التابع لدناتا والموجود في مركز إيواء الذي يوفر خدمة إنهاء جميع إجراءات السفر للنزلاء المخالفين وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة وزن الأمتعة ونقلها إلى المطار، الأمر الذي يمكّن النزلاء من الذهاب مباشرة إلى منطقة إجراءات الجوازت، وبعدها مباشرة إلى بوابة الطائرة، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم مسبقاً بتوفير جواز السفر وتسليمه لشركة دوبز، أو وثيقة سفر يتم إصدارها من قبل السفارة أو القنصلية التابع لها النزيل المخالف.