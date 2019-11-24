«البيئة» تطلق تطبيقاً ذكياً للمزارعين

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن عزمها إطلاق تطبيق ذكي، في الربع الأول من العام المقبل، لتيسير إجراءات حصول المزارعين على خدمات الإرشاد الزراعي، والمستلزمات المدعومة، وغيرهما.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، وضع الوزارة محور الإرشاد الزراعي ضمن أولوياتها، حرصاً منها على مواكبة تطورات القطاع الزراعي محلياً وعالمياً، سواء من حيث التكنولوجيا أو زيادة الطلب على الغذاء.

وأضاف أنها ركزت على نقاط عدة، منها تحديد الاحتياجات والمشكلات الفنية التي تواجه المزارعين، ووضع الحلول المناسبة لها، وتطوير أدلة ووسائل إرشادية تطبيقية تستهدف نظم الإنتاج المستدام، مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية والزراعة المغلقة، مبنية على الظروف المناخية للدولة، ونقل نتائج البحوث الزراعية وتطبيقها لدى المزارعين، ومنها تقنية الزراعة المائية.

وقال علوان إن الوزارة أطلقت، أخيراً، المرحلة الأولى من بوابة «مزرعتي المستدامة»، لتمكين المتعاملين من الحصول على معلومات إرشادية متعددة، تشمل أدلة حول زراعة ورعاية المحاصيل، ومكافحة الآفات الزراعية، والتسويق، وغيرها من الموضوعات.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستطلق، خلال الربع الأول من العام المقبل، وتستهدف إطلاق تطبيق ذكي لباقة «مزرعتي»، يتمكن من خلاله المتعامل من الحصول على بيانات الأدلة الإرشادية، وعلى باقة أوسع من المعلومات والبيانات، تشمل خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري. كما سيتاح للمتعامل الاطلاع على تاريخ معاملاته الكامل مع الوزارة من طلبات مواد الدعم، أو طلبات خدمات الإرشاد والحصول على المستلزمات المدعومة، وما تمت الموافقة عليه، وما ينتظر الحصول على الموافقة منها، وتاريخ الحصول على هذه الخدمات، والكلفة المترتبة عليه، لضمان تحقيق إدارة فعالة لمزرعته.

وتابع أن المرحلة الثالثة ستطلق خلال الربع الثاني من العام المقبل، وستوفر خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري عبر التطبيق الذكي للوزارة، كما ستتم أتمتة عمليات التخطيط والإرشاد بالكامل، لتشمل متابعة الكادر الإرشادي، وزياراته الميدانية ونتائجها إلكترونياً، بهدف الوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات دورياً، دون حاجة المتعامل لمراجعة الوزارة، أو تقديم طلب الحصول على الخدمة.