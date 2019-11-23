«إسلامية دبي» تعزز التسامح لدى الأطفال بسلسلة محاضرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الأسبوع الماضي، سلسلة محاضرات تستهدف تعزيز التسامح تجاه الطفل، وحسن معاملته.

وأشارت الدائرة في بيان أصدرته، أخيراً، إلى أن المحاضرات جاءت تزامناً مع احتفالات الإمارات بالذكرى السنوية الـ30 لإبرام اتفاقية حقوق الطفل، وتمت في بعض مساجد ومدارس الإمارة، وكانت من إعداد وتقديم نخبة من الأكفاء والمتخصصين في الإدارة.

وأشارت إلى أن السلسلة تضمنت محاضرة بعنوان «أثر التسامح في حياة الطفل» في مدرسة الكويت، ومحاضرة أخرى بعنوان «حتى أصبح طفلاً سعيداً»، ومحاضرة بعنوان «عن حقوق الطفل في مدرسة السعادة»، ومحاضرة بعنوان «آثار التسامح في حياة الطفل» في مدرسة ند الحمر.

وكانت الدائرة كثفت محاضراتها التوعوية الهادفة لتعزيز قيم التسامح في الدولة، سواء على مستوى المجتمع والمدرسة والأسرة، وقدمت محاضرات حملت عناوين مختلفة لموضوعات دينية وثقافية واجتماعية، إلى 32 مدرسة للإناث والذكور، في مناطق مختلفة من إمارة دبي خلال العام الدراسي المنصرم، ضمن خطة التوعية الدينية للعام الجاري، التي تعمل الدائرة على تنفيذها خلال عام التسامح، لتأكيد قيم الإحسان والتكافل والتسامح في مجتمع الإمارات.