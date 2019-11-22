بالفيديو.. تعرف الى الشخص الذي صلى الى جانب محمد بن زايد وحقق شهرة واسعة على مواقع التواصل

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم

حظيت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اداءه اليوم صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد ، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .وظهر بجانب سموه شاب بنغالي مقيم بأبوظبي، حيث دار حوار قصير بين سموه والشاب عقب الصلاة حول اقامته في الدولة .

وأشاد النشطاء والرواد الذين تنوعت تغريداتهم وتعليقاتهم لتؤكد جميعها معنى واحد وهو "التواضع شيمة حكامنا"

تعرف إلى الشخص الذي صلى إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وحقق شهرة واسعة على مواقع التواصل#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/9JzG55yW4b — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 22, 2019