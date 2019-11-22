محمد بن زايــد يتقبـل تعـازي محمــد بن راشد ورئيسي أفغانستان والشيشان في وفاة سلطـان بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء، أمس، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما قدّم سموّه تعازيه إلى نجلي الفقيد، الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما تقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - في قصر المشرف بأبوظبي - من رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أشرف غاني، ومن وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزّين.

كما قدّم الرئيس الأفغاني والوفود التعازي إلى نجلي الفقيد، الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونجلا الفقيد، التعازي - في قصر المشرف بأبوظبي - من الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ممثلاً عن الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ونائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الحرس الوطني في المملكة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والمستشار الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير التنمية الاجتماعية في السلطنة، الشيخ محمد سعيد الكلباني، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في السلطنة، بدر بن سعود البوسعيدي، ووزير الداخلية في السلطنة، حمود بن فيصل البوسعيدي، ومستشار الدولة في عُمان، الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي، ومديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نادية جبور.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي من وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين، الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ووزير الدفاع في إثيوبيا، ليما ميقيرسا.

كما قدّم واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونجلا الفقيد، التعازي من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلي وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبارالمسؤولين وجموع المعزّين.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متمنين لسموّه دوام الصحة والعافية.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متوجهين إلى المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسموّ الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي، وعدد من الشيوخ.