بالفيديو.. أمطار متوسطة وغزيرة على معظم إمارات الدولة

شهدت معظم إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، في وقت أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم استقرار جوي بدأت منذ مساء الأمس الثلاثاء .
الأمطار على شارع محمد بن زايد #أم_القيوين الآن#المركز_الوطني_للأرصاد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NMUxIIfBlY— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019
المركز الوطني للأرصاد: أمطار على أم القيوين #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NdyBZ8v8LC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019
سحابة رعدية في فلج المعلا بأم القيوين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uFKHWRiNki— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019
هطول أمطار غزيرة على إمارة أم القيوين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XvqvA03S5w— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019