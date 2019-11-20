    بالفيديو.. أمطار متوسطة وغزيرة على معظم إمارات الدولة

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    شهدت معظم إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، في وقت أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم استقرار جوي بدأت منذ مساء الأمس الثلاثاء .

     

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