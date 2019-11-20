بالفيديو.. أمطار متوسطة وغزيرة على معظم إمارات الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت معظم إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، في وقت أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم استقرار جوي بدأت منذ مساء الأمس الثلاثاء .

المركز الوطني للأرصاد: أمطار على أم القيوين #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NdyBZ8v8LC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019

سحابة رعدية في فلج المعلا بأم القيوين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uFKHWRiNki — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019

هطول أمطار غزيرة على إمارة أم القيوين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XvqvA03S5w — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 20, 2019