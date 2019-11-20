«أشغال رأس الخيمة»: حلّ دائم لفيضان وادي نقب

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد السيد بان، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة باشرت إنشاء حفرة تخزينية بمساحة 100 ألف متر مسطح، وبعمق 20 متراً، تستوعب مليوني متر مكعب من مياه الأمطار في منطقة وادي نقب، بهدف إيجاد حل دائم لفيضان مياه الوادي على المناطق السكنية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء الحفرة التخزينية وفقاً لأعلى معايير السلامة، حيث تم اختيار مكانها في فم وادي نقب، بداية من نزول مياه الأمطار وجريانها إلى وادي نقب ووادي الحلو، وتابع أن الهدف من إنشاء الحفرة التخزينية تجميع مياه الوادي التي تأتي من وادي الحلو، قبل وصولها إلى وادي الفحلين والمناطق السكنية المحيطة.

وأضاف أنه في حال سقطت أمطار في الوقت الحالي على منطقة الفحلين، وأدت إلى جريان وادي نقب فمن المتوقع أن تستوعب الحفرة مياه الأمطار دون تعرض حديقة صقر ومنطقة الفحلين للغرق، كما حدث في السنوات الماضية، إذ إن الحفرة مهيأة لتجميع جزء من مياه الأمطار خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.

وأشار إلى أن الحفرة التخزينية تساعد في حالياً على تخفيف كمية الأمطار المتجهة إلى وادي نقب، لكن في حال سقطت أمطار غزيرة ومستمرة فلن تمنع فيضان وادي نقب إن كانت كميات المياه فوق طاقته الاستيعابية.

وأضاف أن الحفرة التخزينية في وادي نقب ستكون مشابهة للحفرة التخزينية التي تم إنشاؤها قبل سنوات على طريق وادي البيح، مشيراً إلى أنه يتم تشييد الحفرة التخزينية في وادي نقب بطريقة ميول مكسورة، بحيث يكون من السهل على أي شخص أن يدخلها ويخرج منها بسلام دون أن يعرض نفسه للخطر، كما أن المؤسسة تعتزم، بعد انتهاء المشروع بشكل كامل، وضع حواجز حول الحفرة التخزينية لتفادي سقوط أحد فيها، ولضمان توفير أعلى معايير الوقاية والسلامة العامة.

المهندس أحمد السيد بان:

«الحفرة التخزينية تساعد في الوقت الحالي على تخفيف كمية الأمطار المتجهة إلى وادي نقب».