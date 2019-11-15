سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد طارق البلوشي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن والواجب، طارق حسين حسن البلوشي، الذي ارتقى شهيداً إلى العلا خلال مشاركته ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل والشرعية في اليمن الشقيق، التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وكبار المسؤولين، ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنون، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ووصل، أمس، إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي، جثمان الشهيد العريف أول طارق حسين حسن البلوشي، على متن طائرة عسكرية.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة نعت، أول من أمس، الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني بمنطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مشاركة قواتنا في عملية «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله، عز وجل، أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته.