محمد بن زايد: علاقات الإمارات ومصر استراتيجية.. ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها

المصدر: أبوظبي - وام

وصل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى دولة الإمارات، في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

وقدّم عدد من الأطفال باقات من الورود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفاء بزيارته. ورافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري، لدى دخولها أجواء الدولة، طائرات حربية إماراتية ترحيباً بضيف البلاد.

وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا».

وكان في استقبال الرئيس المصري، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، ووزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس المصري الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى القاهرة جمعة مبارك الجنيبي.

ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، رئيس ديوان رئيس الجمھورية اللواء أركان حرب مصطفى شريف محمود طلعت صبور، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد، وسفير مصر لدى الدولة شريف البديوي.