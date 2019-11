بث مباشر لعملية جراحية نادرة عبر العالم من دبي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

سجّل مركز «دي إكس بون» بمستشفى القرهود الخاص في دبي إنجازاً طبياً جديداً في مجال جراحة العظام والمفاصل، عبر إجراء بث عالمي مباشر عبر الإنترنت لعملية جراحية نادرة في الكتف، نفذها كبير المسؤولين الطبيين في المركز، الدكتور فيليب لاندور.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور فيليب لاندور في ندوة عالمية بعنوان «All around the world, all around the Shoulder»، وهي عبارة عن عرض مباشر لجراحة الكتف، بمشاركة سبع دول، وبحضور أكثر من 7000 جراح من جميع أنحاء العالم، حيث تقوم كل هيئة تدريسية بإجراء عمل جراحي مباشرة عن طريق بث العملية من داخل المستشفى في دولتهم.

وتواصل لاندور مع مجموعة من جراحّي العظام على مستوى العالم، عبر الإنترنت، وكان الحديث حول الجراحة التقنية «Mini-open Latarjet»، التي كانت لها نتائج مذهلة في علاج المرضى المصابين في الكتف، حيث شرح تاريخ وتطور استراتيجية الجراحة، ومن ثم توجّه إلى سرير المريض لبدء العمل الجراحي، مع شرح تفصيلي لكل خطوة يقوم بها، واستمع للعديد من الأسئلة المطروحة من قبل المتابعين عبر الإنترنت، بعد النجاح الباهر للعمل الجراحي، بحضور أكثر من 200 جراح من شنغهاي.

ولفت إلى أن البث المباشر للعمل الجراحي يعتبر مفهوماً تعليمياً جديداً لجميع الجراحين حول العالم، وهو توظيف مثالي لخبرات الفريق الجراحي في دبي من أجل خدمة المجتمع، واستمرارهم مرجعاً علمياً ومعرفياً في الطب الجراحي.

