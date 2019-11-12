المصدر: الامارات اليوم

«للإيجار»

لاحظ قارئ وجود لافتات «للإيجار»، على عدد كبير من المباني والأبراج السكنية في عجمان، وعلى الرغم من ذلك فلايزال ملاك ومديرو المكاتب العقارية يتمسكون بالأسعار القديمة، خصوصاً مع المستأجرين القدامى.

صيد

لاحظ سكان في الشارقة وجود أشخاص يصيدون السمك على ضفاف بحيرة خالد، في الصباح الباكر، على الرغم من وجود لافتات بمنع الصيد في المنطقة، ويقومون بإلقاء كميات كبيرة من الخبز لجذب الأسماك إليها، ما يجعلها متسخة، ويشوّه المنظر العام.

مستشفى

أبلغ قارئ «سكيك» بأن طبيبة الأطفال في مستشفى ميدكلينك النور بأبوظبي، طلبت إجراء أشعة تلفزيونية لطفلته البالغة ثلاث سنوات لتحديد سبب الآلام التي تشعر بها، إلا أن قسم الاستقبال رفض حجز موعد للأشعة، وأبلغ موظفون القارئ بأنهم سيتواصلون معه في اليوم التالي لتحديد الموعد، لكنَّ أحداً لم يتواصل معه، على الرغم من مرور 10 أيام، بدعوى عدم وجود مواعيد متاحة.

صيانة

شكا قارئ، يسكن في بناية تابعة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات، في العاصمة، تغير نظام الصيانة في البنايات التابعة للشركة، بحيث أصبح لا يمكن إجراء الصيانة مباشرة من الشركة المسؤولة، كما كان يحدث سابقاً، وأصبح لزاماً على السكان إرسال طلب إلى شركة أبوظبي التجاري للموافقة أولاً، ثم الرجوع إلى شركة الصيانة، ما تسبب في تأخير الصيانة، وزيادة معاناة السكان.

تاكسي

رصد سائق في أبوظبي وقوف سيارة أجرة على إشارة ضوئية لتحميل امرأة وأطفالها، الأمر الذي كاد أن يعرض حياتهم للخطر، فضلاً عن عرقلة حركة المرور، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه السلوكيات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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