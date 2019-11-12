«طرق دبي» تعتزم زيادة المسارات المخصصة لمرور الحافلات

المصدر: هنادي أبونعمة ــ دبي

تعتزم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة عدد المسارات المخصصة لمرور الحافلات العامة فقط، ضمن خططها التطويرية المتواصلة لتحسين خدمات النقل الجماعي، عبر خفض زمن الرحلات المقطوعة بالحافلات أثناء ساعات الازدحام.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة تعمل حالياً على تحديد المواقع الملائمة لتوفير هذه المسارات، بالاستناد إلى عدد من المعايير، أهمها حجم الإقبال على خطوط حافلات معينة مقارنة بغيرها، وكذلك حجم الازدحام في بعض المناطق التي تمر فيها خطوط الحافلات العامة.

وأشار إلى أن عدد الخطوط الموجودة حالياً في دبي، المخصصة لمرور الحافلات العامة فقط، لا يكفي، إذ إن نسبتها من المجموع الكلي لعدد مسارات الحافلات لا تزيد على 1%، في وقت تصل فيه نسبة هذه المسارات في بعض المدن إلى 4%.

وأفاد بأن قرار زيادة تلك المسارات يكتسب أهمية كبيرة، نظراً لتحقيقها مجموعة من الأهداف، أهمها تخفيف الازدحام المروري وما ينتج عنه من تلوث بيئي، عبر خفض عدد المركبات لمصلحة الحافلات العامة التي سيزيد الإقبال عليها حين تسير في شوارع مفتوحة وخالية من أزمات السير.

وأكد بهروزيان أن التحدي الأكبر الذي يواجه مزودي خدمة الحافلات العامة في كل بلدان العالم، يتمحور حول توفير الخدمة في الوقت المحدد من دون أي تأخير، والوصول إلى المحطات حسب الجدول الزمني المعتمد.

وشرح أن فكرة إنشاء مسارات الحافلات لا تتطلب إنشاء مسارات جديدة في كل المواقع، بل يمكن تحديد جزء معين من مسارات موجودة حالياً، وتخصيص ذلك الجزء لمرور الحافلات فقط، مضيفاً أن هذا النظام يختلف عن الأنظمة المتبعة في بعض الدول، التي تخصص خطوط سير مستقلة تماماً عن الحركة المرورية، وعن خطوط شبكة الحافلات العامة، ومسارات بقية المركبات بشتى أنواعها.

ولفت بهروزيان إلى إمكانية الاستفادة من توفير المسارات المخصصة لمرور الحافلات في تحقيق أهداف أخرى، أسوة بتجارب بعض البلدان الأخرى، مثل استخدامها أيضاً لمرور المركبات التي يشترك فيها أكثر من راكب، تشجيعاً للسكان على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

وشدد على أن زيادة المسارات المخصصة للحافلات تزيد من حصة إسهام وسائل النقل الجماعي في تقليل الاختناقات المرورية، وتحسين نسبة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة، ومعدل وصول مركبات الأجرة، الأمر الذي يسهم بدوره في خفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة لوسائل النقل، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

يذكر أن الهيئة خصصت خلال السنوات الماضية عدداً من المسارات للحافلات ومركبات الأجرة، في كل من شارع المنخول من دوار السطوة إلى شارع الشيخ راشد، وشارع الخليج من التقاطع مع شارع خالد بن الوليد إلى شارع المصلى مقابل فندق حياة ريجنسي، وشارع خالد بن الوليد من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 16، وشارع الغبيبة من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 12. كما خصصت الهيئة أجزاء من شارع نايف بطول كيلومتر، يبدأ من شارع المصلى إلى شارع الخليج، وأجزاء من شارع الاتحاد بطول كيلومتر في الاتجاه من الشارقة إلى دبي، وذلك من مدخل إمارة دبي إلى تقاطع النهدة.