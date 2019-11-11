4 طرق للتخلص من فحم الشواء

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

نشرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي، ‏آلية التخلص من فحم الشواء في المناطق البرية بعد الإنتهاء من الشواء، للحفاظ على التربة والمنظر العام وعدم العبث في الحياة البرية والطبيعية والتعرض للمخالفات القانونية.

وحددت ذلك بأربع طرق رئيسية، وهي:

1. تبريد فحم الشواء عبر اطفائه وتبريده بالماء.

2. الإنتظار إلى أن يصبح فحم الشواء بارداً.

3. يتم وضع فحم الشواء في كيس القمامة منفصل عن بقية الأكياس.

4. يتم إحكام ربط كيس القمامة والتخلص منه بطريقة آمنة في الحاويات المخصصة لذلك والمنتشرة في جميع المناطق البرية.