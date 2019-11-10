«الجليلة» يعالج 100 ألف طفل خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أنه استقبل نحو 100 ألف مريض من الأطفال واليافعين منذ افتتاحه في الأول من نوفمبر 2016، بينما شهد قسم الطوارئ، الذي يستقبل المرضى على مدار أيام الأسبوع، 22 ألف زيارة للفترة نفسها، وتم إجراء أكثر من 3700 عملية، منها نحو 300 عملية جراحة قلبية معقدة.

كما افتتح المستشفى 10 عيادات تخصصية جديدة خلال العام الجاري، وهي تخصصات جديدة في إمارة دبي في مجال طب الأطفال، ما سيسمح بعلاج مزيد من الأطفال من أمراض متعددة. وشهد المستشفى في عام 2019 زيادة بنسبة 8.5% في عدد الأطفال الذين استقبلهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، في حين استقبل جناح الصحة النفسية للمرضى المقيمين، 22 طفلاً ويافعاً منذ افتتاحه في يناير الماضي.

وحقق «الجليلة للأطفال» النجاح في أربع عمليات زراعة كلى للأطفال، في حين أجريت 3100 عملية غسيل كلى خلال ثلاث سنوات.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى، الدكتور محمد العوضي: «أطلقنا 10 عيادات تخصصية، منها عيادة لأمراض الدم والسرطان للأطفال، إضافة إلى افتتاح مركز التميّز لعلوم الجينات».

3100

عملية غسيل كلى أجريت في مستشفى «الجليلة للأطفال» خلال 3 سنوات.