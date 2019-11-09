انطلاق المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إن التنوع والتعدد، اللذين يزخر بهما المجتمع الإماراتي، سواء على مستوى اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية، يمثلان حالة ثراء حقيقي، نفاخر به العالم، ونعتبره أحد أهم أسرار نجاح التجربة الإماراتية في النهضة والتقدم، إذ اتخذت من التسامح منهجاً، والتناغم وقبول الآخر واحترام الاختلاف، سبيلاً للتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع، موضحاً أن المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، يمثل كل تلك القيم والمبادئ السامية.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، أمس، بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والفنانين.

وأضاف أن «المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي تعتز وزارة التسامح بتنظيمه سنوياً تحت شعار: (على نهج زايد)، هذا القائد التاريخي والمؤسس العظيم، الذي بنى هذه الدولة العزيزة، على مبادئ التسامح والحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق الخير والرخاء للجميع، يؤكد أن دولتنا الحبيبة إنما تلتزم بكل عزم وقوة بقيم التسامح والأخوة الإنسانية، وتعمل على نشرها وتأكيدها في العالم أجمع، وننظر إلى الجميع باعتبارهم أعضاء في مجتمع إنساني واحد، يعمل فيه الجميع معاً من أجل نبذ التطرف والتشدد وتحقيق السلام والرخاء والحياة الكريمة في الوطن والعالم».

وقال: «إننا، من خلال هذا المهرجان، إنما نؤكد كل ذلك، ونعتز غاية الاعتزاز بوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي صدرت خلال الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهي الزيارة التي كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضل الإعداد لها، وتحقيق النجاح المرجو منها، فقد جعل سموه من هذه الوثيقة التاريخية رسالة سلام ومحبة ووفاق من الإمارات إلى العالم كله».

وأكد أن المهرجان يجسد رسالة التسامح الإماراتي في أنشطته وفعالياته كافة، ويؤكد ما تدعو إليه الوثيقة بشأن أهمية أن يعمل الجميع معاً، من أجل نبذ التطرف والتشدد، وتحقيق السعادة والنماء للمجتمع الإنساني في كل مكان.

وقال: «نعبر عن سعادتنا البالغة بأن مقر الوزارة يقع في هذه الحديقة الرائعة، التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، هذه السيدة العظيمة، التي لها إنجازات هائلة ومتواصلة في خدمة المجتمع والإنسان في كل مكان، وترى في التسامح والأخوة الإنسانية طريقاً أكيداً لتحقيق السلام والتفاهم والتنمية والاستقرار في ربوع العالم كله».

وأضاف أن مهرجان التسامح والأخوة الإنسانية، هذا العام، يتواكب مع احتفال الإمارات بعام التسامح، الذي نعبر فيه عن الاعتزاز الكبير بنموذج الإمارات المتفرد في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وهو النموذج الذي يتخذ من الحوار والتواصل الإيجابي بين الجماعات والثقافات والدول طريقاً لبناء العلاقات المثمرة في المجتمع والعالم، ويحترم كل بني الإنسان، ويقبل التعدد والتنوع ضمن خصائص البشر، ويركز على تعميق التعاون والعمل المشترك بين الجميع، من أجل تحقيق التقدم والرخاء للجميع.

ودعا الشيخ نهيان بن مبارك المقيمين على أرض الإمارات، والزائرين، إلى المشاركة في المهرجان «الذي لا يكتمل نجاحه، إلا بمشاركة الجميع».