شرطة أبوظبي توعّي «طلبة التقنية» بمخاطر المخدّرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

عززت مديرية مكافحة المخدّرات، في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، جهود التوعية بمخاطر المخدّرات من خلال محاضرات توعوية عن أضرار آفة المخدّرات، وآثارها على المجتمع، استهدفت طلبة كليات التقنية العليا في منطقة العين.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أهمية التعريف بالجهود التي تنفذها شرطة أبوظبي لتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن التوعية ركزت على التعريف بمخاطر الإدمان.

وتعرّف الطلبة إلى «حافلة بادر» التي تحتوي على المعدات والوسائل الإيضاحية، للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن جهود التصدي لهذه الآفة عبر استخدام الوسائل التقنية والمبتكرة لزيادة الوعي.

وركّزت المحاضرات، التي قدّمها كلٌّ من النقيب عبدالله ناجي الظاهري، من مديرية مكافحة المخدرات، والملازم أول طارق مبارك النعيمي، من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، على التوعية وتثقيف الطلبة بمخاطر آفة المخدرات، والضرر الكبير الذي ينجم عنها، والوسائل الكفيلة في الحد منها ومنع انتشارها.