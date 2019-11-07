    مواقف أبوظبي مجانية خلال إجازة المولد النبوي الشريف

    المصدر:
    • أبوظبي - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أعلن مركز النقل المتكامل، اليوم، عن مجانية المواقف خلال إجازة المولد النبوي الشريف، التي تصادف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، وذلك حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري.
     
    وفي السياق ذاته، ينوه المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة، وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

    أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي، فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.

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