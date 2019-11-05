«صحة أبوظبي» تقيس جودة الرعاية الصحية في الإمارة عبر 170 مؤشراً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

انطلقت، أمس، فعاليات قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية 2019، الذي تنظمه دائرة الصحة في أبوظبي، على مدار يومين، بهدف إرساء مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لجودة الرعاية الصحية، وتعزيز البحث والابتكار لتحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية، حيث شهد اليوم الأول للقمة الكشف عن ارتفاع مؤشرات قياس جودة الرعاية الصحية في الإمارة إلى 170 مؤشراً. وقالت مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في الدائرة الدكتورة أسماء المناعي إن القمة تضم نخبة من الخبراء العالميين، وتم استعراض تجربة الدائرة وبرنامجها الخاص بتحسين جودة الرعاية الصحية، وكيف تطور من تسع مؤشرات إلى أكثر من 170 مؤشراً مختصاً بقياس مدى جودة الرعاية الصحية.