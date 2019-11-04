الدفاع المدني بعجمان يلزم شركات الغاز في تطبيق اشتراط منظم اسطوانة الغاز

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

في إطار تعزيز المسرع الحكومي 3/0 التي اطلقته الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، لتحقيق النتائج المرجوة فيما يتعلق بمؤشرات وفيات الحرائق من خلال سعي الإدارة في تسريع الإجراءات الهادفة التي تخدم المسرعات الحكومية.

وقد ألزمت الإدارة جميع شركات الغاز المعتمدة في عجمان، خلال النصف الأول لعام 2020 إلى تغير صمام اسطوانة الغاز من اللولبي إلى منظم اسطوانة الغاز والذي له أثر في سلامة مستخدمين غاز الطبخ.

وأكد السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بالإنابة العميد محمد علي جميرا، أن شركات الغاز في إمارة عجمان تتعاون مع الدفاع المدني لتطبيق المرحلة النهائية لاشتراطات الوقاية والسلامة الخاصة بأسطوانات الغاز من خلال تبديل جميع الأنظمة التي تتمتع بمواصفات متطورة، حيث تم تزويدها بآلية قطع تعمل تلقائياً في حال حدوث تسرب للغاز أو انقطاع مفاجئ في الخرطوم، إضافة إلى شريحة قابلة للانصهار، حيث انها تذوب في حال نشوب حريق، لإحكام إغلاق الصمام بشكل تام.

وأوضح السويدي بأن جاء إلزام شركات الغاز كمرحلة أولى قادمة لتغيير ثقافة استخدام اسطوانات الغاز لدى المستخدم النهائي، وتلاشي خطر تسرب الغاز، والحرص على استبدال الأجزاء الرئيسية المستهلكة والتوصيل الآمن للغاز بالمديدات النحاسية ، وإضافة الصمام اليدوي الرئيسي ومفتاح الطوارئ المرتبط بكاشف تسرب الغاز الذي يؤمن قطع تلقائي للغاز في حال التسرب.