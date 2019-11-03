سر الرقم 19 في احتفالات "يوم العلم" هذا العام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يختلف احتفال كافة مواطني ومقيمي الدولة بيوم العلم هذا العام، عن الاحتفالات السابقة بهذه المناسبة طوال الأعوام الماضية، ويكمن السر وراء هذا الاختلاف في الرقم "19"، كونه يتعلق بمناسبة تعد ضمن أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها الدولة منذ قيام الاتحاد، وهي رفع أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، العلم الإماراتي في محطة الفضاء الدولية، خلال هذا العام (2019)، ليصبح العلم رقم 19 بين الدول المؤسسة والمشاركة في المحطة الفضائية.

ووفقاً لمحطة الفضاء الدولية، أضحت دولة الإمارات رسمياً أول دولة عربية ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لتسجّل الرقم 19 بين الدول التي وصلت هذه المحطة، والتي تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية بعدد زوار بلغ 151 رائد فضاء، تلتها روسيا بـ47 رائد فضاء، ثم اليابان بـ 9 رواد فضاء، وكندا 8 رواد فضاء، وإيطاليا 5 روّاد فضاء، وفرنسا 4 رواد فضاء، وألمانيا 3 رواد فضاء، بالإضافة إلى رائد فضاء من كل من بلجيكا وهولندا والسويد والبرازيل والدنمارك وكازاخستان وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، إلى جانب هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي.

ولكون العلم الإماراتي الذي حلّق على ارتفاع 390 كيلو متراً بعيداً عن كوكب الأرض، له السبق بين كافة الرايات العربية والشرق أوسطية في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حرص هزاع المنصوري على إهدائه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي استقبله وزميله رائد الفضاء سلطان النيادي، في مطار الرئاسة بأبوظبي، بعد إنجاز المهمة التاريخية بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية، إذ اعتبر المنصوري هذا العلم التذكار الأغلى للوطن.