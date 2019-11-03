ولي عهد عجمان يعتمد خطة توطين 100% للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة

المصدر: عجمان - وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، خطة الإمارة للتوطين، التي تهدف إلى توطين ما نسبته 100% للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة.

وقال سموه: «إن حكومة عجمان تولي ملف التوطين أهمية قصوى»، مؤكداً أن تنسيق الجهود بين القطاعات كافة كفيل بتحقيق نقلة نوعية وتطبيق مؤشرات التوطين في الإمارة، وتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان 2021.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في المجالات كافة، وعملاً بملف التوطين الذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

ووجّه سمو ولي عهد عجمان الجهات الحكومية في الإمارة بالإسراع في تنفيذ ما جاء بخطة التوطين، وتوحيد الجهود لاستثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، والنهوض بدورها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد سموه ضرورة العمل على توطين الوظائف القيادية والإشرافية ورفع نسبة التوطين للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة بنسبة 100% خلال عام 2020، وتشمل وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والاستقبال والعلاقات العامة والفعاليات والمحاسبة والتحصيل المالي والوظائف التنفيذية في الموارد البشرية، داعياً الجهات الحكومية لإعداد خطة لتوطين الوظائف التخصصية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوطين 48 وظيفة في حكومة عجمان حتى نهاية 2019.

وشدد على أن ملف التوطين وتنمية رأس المال البشري والاهتمام بالعنصر المواطن من أهم التوجهات الحكومية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة في إطار من الشفافية المتكاملة، مثمناً دور الكوادر المواطنة وقدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

واستمع لشرح تفصيلي عن خطط ومبادرات التوطين في إمارة عجمان من مدير عام دائرة الموارد البشرية راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، الذي استعرض أهم الخطط والتوصيات الداعمة لسياسات التوطين والإجراءات المتبعة في الدائرة، لترجمة توجيهات حكومة عجمان.