حافلة لتدريب حراس المباني على معايير الأمن والسلامة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت مديرة معهد التدريب في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، مهرة عبدالرحمن الشحي، لـ«الإمارات اليوم» عن قرب إطلاق حافلة توعوية بعنوان «حافلة سلامتك»، لتدريب حراس البنايات على الأمن والسلامة في المباني، عن طريق عرض فيلم تثقيفي مدته 15 دقيقة، مشيرة إلى أن الهيئة تنفذ برامج تدريبية استباقية، تستند إلى آلية متكاملة لتأهيل جميع العاملين للحد من حوادث العمل.

وتابعت: «سيتم تخصيص الحافلة للذهاب إلى موقع وجود حارس البناية، لافتة إلى أن الحافلة ستوجد بكل منطقة في الإمارة لمدة أسبوع»، متوقعة استهداف 500 حارس بناية خلال المرحلة الأولى، بالتعاون مع شركات الأمن المعتمدة بالشارقة. وأضافت الشحي أن الحافلة ستدرب حراس البنايات على آلية استخدام الطفايات، وكيفية التعامل مع المخاطر، كاشفة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل جميع الشركات والمنشآت الراغبة في التدرب على آليات الوقاية والسلامة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 2500 عامل حتى الآن عن طريق المنصة، وسيتم تدريبهم حسب جدول زمني لاحقاً.

وأشارت إلى الهدف الرئيس من تأسيس المعهد، رفع الوعي لدى العاملين وتعزيز الثقافة السلوكية التي تحفظهم عند وقوع الحوادث، مبينة أن المعهد درّب، منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، 2500 عامل من المنشآت التي صنفت عالية الخطورة، مثل شركات المقاولات والطاقة، مبينة أنه تم إلزام كل شركة بتدريب 20% من العاملين لديها، وذلك حسب تصنيف كل شركة وخطورتها.

وأوضحت أن المعهد أطلق برنامجاً متكاملاً لتدريب المدارس على آلية الأمن والسلامة، للتصرف مع الحوادث في حال وقوعها، إضافة إلى توعيتها بأهم الاشتراطات الواجب توافرها في مبانيها، حيث استهدفت 50 مدرسة هذا العام، على أن يتم إشراك جميع المدارس في البرنامج، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم في الإمارة.

وأشارت إلى تدريب ما يقارب 700 معلم وطالب من 50 مدرسة، على آلية الوقاية والسلامة داخل الفصول والملاعب والمسابح، وكيفية الدخول والخروج من الحافلة المدرسية.

دبلوم مهني لإعداد المدربين

أفادت مديرة معهد التدريب بهيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، مهرة عبدالرحمن الشحي، عن اعتماد الدبلوم المهني لإعداد مدربين في الصحة والسلامة، بالتعاون مع جامعة الشارقة، يستهدف في كل دورة له 25 موظفاً من مختلف مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، ويقدم مجاناً لهم، وذلك لتخريج مدربين معتمدين للهيئة لتدريب الجهات الحكومية مستقبلاً، إذ سيتم إعطاء كل خريج فرصة لتدريب 10 برامج تدريبية في الأمن والسلامة.

وبينت أنه بالنسبة للدوائر الحكومية، فقد تم إلزام الدوائر الحكومية بخضوع موظفين إلى أربعة موظفين في كل دورة تدريبية، يتم إطلاقها من قبل الهيئة، لتعريفهم بمعايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن الهيئة يقع على عاتقها تدريب ربات المنازل على آلية إخلاء المنزل في حال حدوث الحرائق.