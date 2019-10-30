في مهمة عاجلة: إنقاذ ماعز عالقة على ارتفاع 55 متراً في جبل جيس منذ 6 أيام

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تمكن فريق من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة من إنقاذ ماعز علقت على ارتفاع 55 متراً في جبل جيس منذ ستة أيام، وتم تسليمها سالمة لصاحبها.

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي، أن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغاً من أحد المواطنين، يشير فيه إلى وجود ماعز مملوكة له عالقة على ارتفاع 55 متراً في جبل جيس منذ يوم الجمعة الماضي، ويطلب فيه المساعدة في إنزال وتحرير الماعز، بعد يأسه من نزولها بشكل طبيعي.

وأضاف أن فرقة مختصة توجهت من مركز الإدارة إلى الموقع المحدد، وقام أفرادها فور وصولهم إلى المكان باستخدام السلالم والحبال للوصول إلى مكان الماعز، حيث تم إمساكها وإنزالها بسلام دون أن تتعرض لأي أذى.

وأوضح أن فريق الإنقاذ قام بجهود كبيرة في هذه المهمة، التي تعكس أحد الجوانب المضيئة في طبيعة عمل جهاز الدفاع المدني بالدولة.