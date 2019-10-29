انطلاق فعّاليات معرض نجاح 2019 غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً، فعّاليات الدورة الثالثة عشر من معرض نجاح 2019 (الحدث الرائد للجامعات والتعليم العالي في الدولة) الذي تنظمه شركة "إنفورما"، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فيما يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المعرض رسمياً بعد غدٍ الخميس، بحضور عدد من كبار الشخصيات ورؤساء الجامعات وسفراء الدول المشاركة.

وتقام الدورة الثالثة عشر لمعرض نجاح تحت رعاية هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة وشركة أدنوك الوطنية وطيران الاتحاد، بالإضافة إلى جامعة ماساتشوستس (راعي مؤتمر نجاح).

ويشهد اليوم الأول من المعرض (الأربعاء 30 أكتوبر) تنظيم مؤتمراً تعليمياً، للمرة الأولى على مدار الدورات السابقة، يحاضر فيه 12 من أهم الأكاديميين وخبراء التعليم في العالم، حيث يتبادلون النقاشات حول العديد من القضايا الأكاديمية، عبر منصة رفيعة المستوى لتعزيز التواصل والتبادل بين المشاركين المحليين والجهات الأكاديمية الدولية المشاركة في فعاليات معرض نجاح، وكذلك المؤسسات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.

وأفاد المنظمون بأن فعاليات المعرض ستشهد عقد 15 ندوة بدءاً من ثاني أيام المعرض (الخميس 31 أكتوبر)، تستمر على مدار يومين إذ تتناول العديد من الموضوعات الهامة التي سيستفيد منها الطلبة وأولياء الأمور حول الدراسة بالخارج والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحياة الجامعية ووظائف المستقبل.

ونوه المنظمون إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور في اليوم الأول من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً فيما سيتم تخصيص صباح ثاني أيام المعرض (الخميس) من الساعة 9 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، للزوار من السيدات، على أن يفتح أبوابه أمام جميع الزوار من بعد الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، لافتين إلى أن المعرض خصص اليوم الثالث (الجمعة) لاستقبال جميع الزوار تحت مسمى "يوم العائلة"، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يزور المعرض ما يزيد على 18 ألفاً من الطلبة وأولياء الأمور، للاطلاع على تجارب الجامعات المختلفة، حيث يرتاد المعرض خلال اليومين الأول والثاني مجموعات كبيرة من الطلبة من 200 مدرسة للاطلاع على البرامج الأكاديمية المتنوعة وتعريفهم بالجامعات المشاركة والخدمات التي تقدمها، وأبرز التخصصات فيها.

وأشار المنظمون إلى أن المعرض سيتيح الفرصة أمام الطلبة للتعرف على متطلبات القبول في الجامعات العريقة المشاركة وكافة والإجراءات المطلوبة للالتحاق بها، حيث يتمكنوا من الحصول على نصائح الخبراء من مديري قبول الجامعات الذين سيقومون بالرد على أسئلتهم على الفور.

وأوضحوا أن أبرز ما يتسم به المعرض هو توفير الوقت على الطلبة، حيث يتيح أمامهم زيارة أهم وأبرز الجامعات المحلية والعالمية تحت سقف واحد، مهما كان التخصص الذي يبحث عنه الطالب.

كما يساعد المعرض الطلبة على فهم الاختلافات بين الجامعات المشاركة، وكذلك اكتشاف المنح الدراسية وفرص التمويل المتاحة للطلبة والدعم المقدم من المنظمات الحكومية.

ويعد معرض نجاح أكبر حدث تعليمي رائد في الدولة، يقام مرة واحدة سنوياً، إذ يوفّر فرصة مثالية لالتقاء روّاده بممثلي أكبر الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، ومناقشاتهم حول الأفضل للمستقبل التعليمي، والأنسب للمسيرة المهنية، كما يتيح المعرض للطلبة فرصة الاطلاع على برامج أكاديمية مختلفة في جميع التخصصات التي قد يرغبون في الالتحاق بها في جامعات عريقة حول العالم، حيث تعرض 130 جامعة من 20 دولة أكثر من 5000 برامج دراسية، مما يوفر للطلبة اختيارات وفرصاً متعددة للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي الذي يتوافق مع رؤاهم لمسيرتهم المهنية في المستقبل.

ويضم المعرض هذا العام خمسة أجنحة لجامعات عالمية من الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا ولبنان، فيما تستعرض الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة برامجها الجديدة، وكذلك فرص الدراسة للمواطنين والمقيمين، كما تعرض منحاً دراسية للطلبة المتفوقين.