"إسلامية دبي" تطلق المفتي الافتراضي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اليوم، في أبراج الإمارات، المرحلة الأولى من برنامج الإفتاء اللإفتراضي، التي تأتي ضمن مبادرة "تن إكس"، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأن الإفتاء الافتراضي هو نظام ذكي للإفتاء على مدار الساعة، يعيد صياغة آلية تقديم الفتاوى الشرعية، من خلال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، إذ يسهم في توفير قنوات مبتكرة عدة، تسهل الإجابة عن الاستفسارات، وتقديم الفتاوى الشرعية المعتمدة في الدائرة، بشكل تفاعلي مبتكر، يتيح وصول المستفيدين إلى الفتاوى في جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى ان المرحلة الأولى تتضمن الإجابة عن الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، في الأمور المتصلة بالصلاة، فيما ستتضمن المراحل التالية الموضوعات الأخرى كالصيام والزكاة والحج والمعاملات.