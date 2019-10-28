محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الجديد لـ «الوطني» بعد منتصف نوفمبر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فإنه سيتم توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بتشكيلته الجديدة، بعد 18 نوفمبر المقبل، باعتباره متمماً للسنوات الأربع الخاصة بمدة عضوية نواب المجلس (المنتهي انعقاده) وفقاً لدستور الدولة، فيما سترفع دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس بالتعيين، والتي ستضم 20 عضواً بينهم 13 امرأة وسبعة رجال، تمهيداً لإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بتشكيل المجلس الوطني، ومرسوماً آخر بدعوة المجلس للانعقاد. فيما توقّع مصدر مسؤول بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن يكون موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه وفقاً لدستور الدولة، فإن عضوية المجلس (المنتهي انعقاده) ستكتمل مدتها رسمياً في الـ18 من نوفمبر المقبل. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تنص المادة 72 من دستور الدولة، على أن تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ما يعني أن أعضاء المجلس في فصله التشريعي الـ16، وتنتهي رسمياً يوم 18 نوفمبر، باعتباره المتمم للسنوات الأربع لعضوياتهم، إذ إن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السابق، عقدت في الـ18 من نوفمبر 2015». وأضاف أن «اللائحة الداخلية للمجلس، تنصّ على استمرار عمل رئاسة المجلس وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، ومواصلة المهام المنوطة بهم حتى بداية انعقاد الفصل التشريعي الجديد».

ووفقاً للبروتوكول المتبع في الجلسات الافتتاحية، ستبدأ مراسم حفل افتتاح الفصل التشريعي الجديد، الذي يعقد في قاعة زايد بالمجلس، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يتبعها افتتاح صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، بالنطق السامي، ثم تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بدعوة المجلس إلى الانعقاد. وعقب تلاوة المرسوم الرئاسي يتولى أكبر أعضاء المجلس سناً رئاسة الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة للمجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، يليها رفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والتقاط الصور التذكارية معهم. ويعاود المجلس انعقاده في الجزء الثاني من الجلسة الافتتاحية، برئاسة شرفية لأكبر الأعضاء سناً، ويتمثل هذا الجزء في الجانب الإجرائي، حيث يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية لعضوية المجلس، يليه فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس.

إعلان الأعضاء المعيّنين قريباً

ترفع دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء 20 عضواً ترشحهم لشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الـ17، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس الذي يتألف من 40 عضواً (20 منتخباً و20 معيناً)، قبل أن يصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بتشكيل المجلس الوطني، ومرسوماً آخر بدعوة المجلس الوطني للانعقاد.

ومن المقرر أن تضم قوائم التعيينات (وفقاً للمقاعد المتاحة بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشهر الماضي)، 20 عضواً معيّناً، بينهم 13 من النساء مقابل سبعة من الذكور، منهم أربعة أعضاء من إمارة أبوظبي، (امرأتان ورجلان)، وأربعة من دبي (امرأتان ورجلان)، إضافة إلى ثلاث عضوات نساء في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وعضوين (رجل وامرأة) لكل من الفجيرة، وعجمان، وأم القيوين.

استمرار عمل رئاسة «الوطني» وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية حتى بداية الفصل التشريعي الجديد.