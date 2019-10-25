7 طلبة مواطنين يبتكرون روبوتاً لتنظيف المسطحات المائيــة

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكر فريق من سبعة طلاب مواطنين في المرحلة الثانوية، روبوتاً يعمل على تنظيف المسطحات المائية، يمكن التحكم فيه عن بعد باستخدام تقنية «واي فاي».

وقال معلم علوم الكمبيوتر في مدرسة راشد بن سعيد، المشرف على المشروع، محمد فتحي، لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق تلقى 450 ساعة تدريبية مكثفة، خلال 45 يوماً استعداداً لخوض منافسات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي، تحدي (فيرست غلوبال) التي يشارك فيها أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة.

وأضاف أن فريق دولة الإمارات مكون من خمسة طلاب من مدرسة راشد بن سعيد، هم: حمد سعيد، وعبدالله جودت، وعبدالرحمن عبدالله، وغازي سالم الشريف، ومحمد ياسر، وطالبتين من مدرسة دبا الفجيرة هما: شوق سعيد الظنحاني، وشيخة علي الصريدي.

وشرح أن الروبوت يتكون من مادة من الألمنيوم وثمانية مولدات للطاقة وأجهزة إلكترونية، جميعها متصل بجهاز التحكم عن طريق «واي فاي»، لتشغيله عن بُعد، لافتاً إلى أن الروبوت يمتاز عن غيره من أجهزة تنظيف المسطحات المائية بأنه أسرع من غيره، ويمكنه فرز النفايات المستخرجة من المياه.

وذكر فتحي أن كلفة النموذج الأولي للروبوت بلغت 1800 دولار، واستغرق تنفيذه 45 يوماً، مشيراً إلى أن أعضاء الفريق متفوقون في مواد علوم الكمبيوتر، والتصميم والتكنولوجيا، والإبداع والابتكار، ما أهلهم لإنجاز الروبوت في هذه المدة القصيرة بكفاءة عالية.

من جانبها، أكدت الطالبة شيخة علي الصريدي، أن التدريبات ساعدتهم في الاستعداد النظري والعملي للتحدي في البطولة، مؤكدة أن السعي لرفع اسم الإمارات في مسابقة عالمية، كان دافعها في المشاركة.

وأفاد الطالب حمد سعيد، بأن دوره تمثل في بناء وصيانة الروبوت، مؤكداً أنه متحمس لخوض البطولة التي ستنطلق فعالياتها اليوم، إضافة إلى شعوره بالقلق لأنهم يمثلون الدولة أمام 1500 منافس. وقال الطالب غازي سالم الشريف إنه المتحكم بالروبوت ولديه القدرة على إجراء الصيانة له عند الحاجة، معتبراً أن التدريب الذي كان يتم بشكل أسبوعي ساعدهم على التهيئة التقنية والنفسية لخوض التحدي العالمي، ويأمل غازي أن ينهي الثانوية العامة ليلتحق بتخصص هندسة الطيران. وذكر الطالب محمد ياسر عبدالحي، أن مهمته في الفريق تقتصر على بناء وتصميم الروبوت وإجراء عمليات الصيانة الدورية له، موضحاً أن الفريق يتمتع بقدرات ومهارات تؤهله للفوز والمنافسة بقوة خلال التحدي العالمي. فيما أكد الطالب عبدالله جودت أن هذه المشاركة الثالثة له في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، إذ مثّل الإمارات في مسابقات عالمية أخرى، وحقق من خلالها الفريق الإماراتي المركز الثاني على مستوى العالم.

- الروبوت يتكون من

مادة من الألمونيوم

و8 مولدات للطاقة

وأجهزة إلكترونية.