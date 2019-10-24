حاكم الشارقة يعتمد ضاحية الشنوف السكنية لخدمة المواطنين

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

أكّد رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، المهندس خالد بن بطي المهيري، عبر برنامج الخط المباشر، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد ضاحية الشنوف السكنية لخدمة المواطنين، حيث تعتبر أكبر ضاحية في الإمارة، ومساحة القطع السكنية الصافية 324 مليون قدم مربعة، تضم 16 ألف قطعة سكنية موزعة على 28 حياً، وكل حي تتفرع منه طرق رئيسة وفرعية، وحديقة مركزية، بالإضافة إلى أربعة مساجد وبنى تحتية متكاملة.

وأوضح أن الضاحية تقع شمال منطقة الزبير وعلى يسارها طريق العابر، وستباشر لجنة تخصيص الأراضي اعتماد المنح السكنية اعتباراً من الأسبوع المقبل.