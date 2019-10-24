زيادة السرعة على شارع طرابلس في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي زيادة حد السرعة القانونية من 80 إلى 100 كلم/‏‏‏ساعة على شارع طرابلس من شارع الإمارات إلى ما قبل شارع نواكشوط، وزيادة حد السرعة إلى 90 كلم/‏‏‏ساعة من قبل شارع نواكشوط إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ابتداء من غد.

وأفادت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، بأن القرار تم بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي، على ضوء الدراسات المستفيضة التي أجرتها مؤسسة المرور والطرق، التي استندت إلى دليل التصميم الهندسي للطرق ودليل إدارة السرعة في دبي.

وأكدت أن زيادة حد السرعة إلى 100 كلم/‏‏‏ساعة لا تشمل كامل امتداد شارع طرابلس، بل المناطق غير الحضرية في الجزء الواقع بين شارع نواكشوط وشارع الإمارات، فيما تم تحديد السرعة على الجزء المتبقي من الشارع الذي يصل بين تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع نواكشوط بـ90 كلم/‏‏‏ساعة، موضحة أن هذه التعديلات أخذت في الحسبان العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة، إضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري.

من جانبه، أفاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المستشار محمد سيف الزفين، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير ضبطية السرعة التي تتم بواسطة أجهزة الرادار لتتناسب مع السرعات الجديدة وفقاً لما هو معمول به في دبي، مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق بين هيئة الطرق والقيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ القرارات ودراسة السرعات الحالية على بعض الطرق التي تحتاج إلى تعديل أو زيادة للسرعة المحددة، بما يتوافق مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية على شوارع الإمارة.