حاكم الشارقة يتكفل بعلاج عربي وإعفائه من الغرامات المالية المترتبة عليه

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر اليوم وعبر الهواء مباشرة عند سماع سموه لشكوى عربي عميد دكتور متقاعد من أحدى الدول العربية والذي أتى إلى الدولة في العام2008 وأفتتح احدى الشركات بالمنطقة الحرة في الحمرية ، وتكفل سموه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه ، حيث أقعده حادث مروري عن مباشرة الاشراف على الشركة .بسبب الحدث الذي ألم به في العام 2017 ما أدي إلى اصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي ' الأمر الذي جعله عرضة للخسائر ، فترتبت عليه ديون كثيرة لم يتمكن من سدادها ، علما بأن اسرته مقيمة معه ولم يتمكن من تثبيت الاقامة نتيجة لتراكم الديون والمرض ' حيث تكفل سموه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه ' اضافة إلى توفير العلاج اللازم اليه ' ما جعل العميد الدكتور المتقاعد يهلل فرحا بتلك المكرمة .