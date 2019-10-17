محمد بن راشد يهنئ «أمير الإنسانية» بالعودة إلى بلاده سالماً

المصدر: الكويت - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادتهما بنتائج الفحوص الطبية التي خضع لها، أخيراً، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتكللت نتائجها بالنجاح.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة له: «قرّت عيوننا وقرّت عيون أهل الكويت.. بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه. حفظك الله لبلدك وشعبك، وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الإنسانية».

أما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فقال: «نحمد الله لعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه.. ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج هذه العودة المباركة والميمونة. ونسأل المولى تعالى أن يمدّه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويديمه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته».

وعاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، أمس، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، بعد استكمال الفحوص الطبية، التي تكللت نتائجها بالنجاح.