شجرة التسامح تصلح بين زوجين في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

نجحت مبادرة شجرة التسامح التي أطلقها مركز الدعم الاجتماعي التابع لشرطة عجمان في إصلاح خلافٍ بين زوجين ومنع انفصالهما.

وأفادت مديرة مركز الدعم الاجتماعي بعجمان، النقيب وفاء خليل الحوسني، بأن بلاغاً ورد إلى المركز من زوجة حول خلافٍ مع زوجها (خليجي)، ولديهما ولد وابنتان.

وتابعت أن المختصين في المركز تولوا مخاطبة الزوجين والاستماع إلى أقوالهما كلٌّ على حدة، لتحديد نقاط الخلاف وإيجاد الحل المناسب الذي يرضي الطرفين ويدفع إلى استبعاد خيار الطلاق، للحفاظ على بيئة أسرية إيجابية لأبنائهما، وبعد جهود متواصلة وحثيثة لم يقتنع الزوجان بخيار الإصلاح وأصرا على الانفصال.

وأضافت الحوسني أن فكرة المبادرة عبارة عن شجرة للتسامح تم وضعها على مدخل المركز، ويكتب طرفا أي خلاف رسالة إيجابية في ورقة ويعلقها على الشجرة، فكتب الزوج رسالة وعلقها على الشجرة.

وبعد يومين حضرت الزوجة لاستكمال الحوار إلا أن مسيرة الإصلاح لم تكتمل، فطُلب منها المرور بالشجرة لتقرأ الرسائل والمشاركة قبل الخروج، وحين مرت وقرأت ما كتب زوجها «آسف أقل كلمة أقولها في حق زوجتي، الله لا يحرمني منكم زوجتي وأبنائي»، تأثرت وعادت لتُعلم العاملين في المركز بعودتها إلى زوجها ونبذ الخلاف تلبية لطلبه في الرسالة وعادت الحياة إلى طبيعتها مع زوجها.