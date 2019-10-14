اعتماد سياسة تعزيز تنافسية الدولة مركزاً عالمياً لتجارة الذهب

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء سياسة تعزيز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة، الهادفة إلى تركيز الجهود لتعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقعها مركزاً عالمياً للذهب.

وتهدف السياسة إلى تطوير آليات ومبادرات لتعظيم الاستفادة من تجارة الذهب والمجوهرات في الدولة، ونقلها من مركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً، وضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها، ورفع تنافسيتها، والمحافظة على وضع الدولة مركزاً دولياً مهماً في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

وتتضمن السياسة ثلاثة محاور رئيسة، تنضوي تحتها 10 برامج ومبادرات استراتيجية لدعم تعزيز موقع الدولة وتنافسيتها، وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع. وستعمل السياسة على تسهيل ممارسة الأعمال، وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محلياً، وتعزيز التجارة الدولية على المستوى العالمي، من خلال تطوير أدوات ومبادرات تحفز النمو في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تنعكس آثاره على الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، ورفع القيمة والمنفعة الاقتصادية للدولة في ما يتعلق بهذه التجارة، وتعزيز الصناعة المحلية المتعلقة بها والقطاعات الأخرى الداعمة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على حصة من صادرات الذهب العالمية، لاسيما في تجارة السبائك، حيث يعتبر قطاع تجارة الذهب من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ حصته 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

20 %

حجم صادرات الذهب والمجوهرات من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.