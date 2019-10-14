المصدر: الامارات اليوم

مصرف

أشار قراء إلى أنهم يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات المصرفية الهاتفية لمصرف أبوظبي الإسلامي في الفترة الأخيرة، لدفع الفواتير أو إجراء التحويلات بين الحسابات وغيرها.

انتخابات

لاحظ ناخبون مشاركون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة أبوظبي، فتح مركز أبوظبي الوطني للمعارض بوابة خروج واحدة في موقف السيارات التابع له، ودعوا إلى فتح المخرج المتجه لشارع الخليج العربي لتخفيف الزحام وتسهيل حركة خروج الناخبين.

شوكولاتة

اشترى شخص شوكولاتة من محل سوبرماركت شهير فوجدها منتهية الصلاحية، فاتصل ببلدية دبي وأبلغهم بالأمر، وبعد ساعات وصلته رسالة بإنجاز المعاملة، وعندما استفسر عن الإجراء الذي اتخذ قيل له إن المفتش وجد عينات عدة من الشوكولاتة منتهية الصلاحية، وخالف السوبرماركت مع توجيه إنذار.

«إي لايف»

شكت قارئة من أن نقل خدمة «إي لايف» التابعة لشركة «اتصالات» من منزلها القديم إلى منزل جديد انتقلت إليه استغرق ستة أيام، وهي فترة تعتبر طويلة.

قيادة

شكت متدربة من قيام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في أبوظبي بإلغاء حصتين تدريبيتين مدفوعتين مسبقاً، وإلزامها بتسديد رسومهما مرة ثانية بسبب طلب المدرب حصولها على حصة تدريب إضافية على المواقف يجب الحصول عليها أولاً.

بنك

شكا عميل في بنك أبوظبي الأول من طول مدة الانتظار على الهاتف للتحدث مع موظف خدمة العملاء، والتي تصل إلى 40 دقيقة، وطالب بضرورة وضع آلية أسرع أو زيادة عدد موظفي خدمة الاتصال الهاتفي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com