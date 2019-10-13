صعوبات في التسجيل بنظام أبوظبي للتعرفة المرورية قبل 24 ساعة من تطبيق الخدمة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغ أصحاب مركبات مسجلة خارج إمارة أبوظبي، "الإمارات اليوم"، عدم تمكنهم من التسجيل في نظام بوابات التعرفة المرورية الخاص بإمارة أبوظبي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لدائرة النقل، مشيرين إلى فشلهم أيضا في التواصل مع مركز خدمة المتعاملين التابع للدائرة بسبب انشغال الخطوط كافة، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بدء تفعيل النظام.

وتفصيلاً أرجع أصحاب المركبات السبب في عدم تمكنهم من التسجيل في نظام بوابات التعرفة المرورية إلى رفض النظام إنشاء حساب لهم، ووجود الموقع خارج الخدمة في كثير من الأوقات، أو رفض بيانات بطاقة الهوية بحجة أنها غير صحية رغم تأكيد أصحابها صحتها، وازدواجية التسجيل للأشخاص الذين لديهم مركبتين من إماراتيين مختلفتين إحداهما من دبي والتي يكون لها رمز مروري خاص بها، بالإضافة إلى عدم إيجاد حسابات لبعض ممن يمتلكون مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة، ودعوا إلى تمديد الدائرة مهلة التسجيل والتي ستنتهي غداً الثلاثاء 15 أكتوبر، إلى حين حل الصعوبات التي تواجههم والتأكد من عدم وجود أي تحديات في النظام الإلكتروني تعيق عمليات إتمام التسجيل.

وأكد أصحاب سيارات أنهم فشلوا في تسجيل سياراتهم على مدار أسبوع، مشيرين إلى أن الخدمة غير متاحة في كثير من الأوقات كمان أن عملية التسجيل تفشل في حال توفر الخدمة لأسباب تقنية خارجة عن اختصاصهم، مطالبين بضرورة مد أجل الفترة المحددة للتسجيل قبل تطبيق الغرامات خاصة وان الرقم الخاص بمركز خدمة المتعاملين و الفريق التقني المختص بالمساعدة مشغول طوال اليوم.

من جهة أخرى علق مغردون على حساب الدائرة بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" بأن النظام ليس فيه خيار لإعادة التعبئة للسيارات من خارج ابوظبي، مطالبين بان بإيجاد محفظة واحده لكل خدمات حكومة ابوظبي، وأكد حساب باسم ظلال، مواجهته صعوبة في التسجيل بالرغم أن كل بياناته سليمة إلا أن التسجيل لم يتم، فيما أشار حساب آخر باسم أبو حمدان إلى انه يواجه صعوبة في التسجيل، ويقوم بالاتصال على خدمة المتعاملين إلا أن الخطوط مشغولة.

من جانبها قدمت دائرة النقل شكرها لمغردين على تواصلهم معها وإبلاغها، ودعتهم إلى التواصل مع مركز خدمة المتعاملين على الرقم 80088888 وسيقوم الفريق التقني لدينا على مساعدتك، شاكره حسن تعاونهم وتفهمهم.

وكانت دائرة النقل قد حددت مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية على الجسور المؤدية لمداخل جزيرة أبوظبي وتشمل، جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، مشيرة إلى ان رسوم المرور ستكون بواقع 4 دراهم لكل عبور خلال أوقات الذروة من السبت وحتى الخميس في الفترة الصباحية من 7 إلى 9 والفترة المسائية من 5 إلى 7 وخارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية فسيتم احتساب درهمين.، فيما سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10 آلاف درهم.

الجدير بالذكر أن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 سيتم تسجيلها في النظام تلقائياً من دون أي رسوم حيث ستصل للمستخدم رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص به والمسجل لدى شرطة أبوظبي حول تفاصيل الحساب.

وبالنسبة للمركبات التي سيتم تسجيلها في إمارة أبوظبي بعد 15 أكتوبر 2019، فينبغي على المستخدم إضافتها في الحساب الخاص به ودفع رسوم التسجيل التي تبلغ 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).

وأشارت الدائرة إلى أن من يمتلك مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة سيتم تسجيل حساب تلقائي له يشمل مركباته المسجلة في أبوظبي ودون دفع رسوم تسجيل عليها، وسيتم إرسال رسالة نصية له عبر هاتفه المتحرك حول تفاصيل الحساب، علماً بأنه يتعين عليه تسجيل ما يرغب من مركباته الأخرى المسجلة خارج إمارة أبوظبي وسيتعين عليه دفع الرسوم البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).