مدينة الطفل تحدد شروط مسابقة «راية التسامح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حددت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي الشروط الخاصة بمشاركة المدارس في مسابقة «راية التسامح»، التي أطلقتها أخيراً، بمناسبة «عام التسامح» في الدولة.

وأكدت المدينة في نشرة أصدرتها، أنه يشترط على المدرسة المشاركة تقديم فقرة من فولكلور دولة واحدة أو أكثر من أي دول في العالم، مثل الأزياء والعادات والتقاليد، والحرف التقليدية، بما يرمز لـ«عام التسامح»، مشيرة إلى أن هناك ثلاث فئات عمرية مستهدفة من الطلبة للمشاركة في الطلبة، الأولى بين أربع إلى ست سنوات، والثانية بين سبع إلى تسع سنوات، والثالثة بين 10 إلى 12 سنة.

وشددت على ضرورة عدم تجاوز العرض المقدم من المدرسة بمدينة الطفل سبع دقائق، مع أحقية المدينة في تصوير المشاركات، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرة المدينة، نيلا المنصوري، إنه «في إطار توجيهات القيادة بتبني (عام التسامح 2019)، أطلقنا في مدينة الطفل العديد من المبادرات والمسابقات، التي تعزز مبدأ التسامح عند فئة الصغار في المجتمع».