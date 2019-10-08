تعرّف إلى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً، خاصة شرقاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء سيصبح رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خاصة غرباً، على أن يصبح غائماً جزئياً مع ظهور سحب شمالاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر.



وتوّقع المركز أن يكون يوم الجمعة، رطباً صباحاً، مع استمرار احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح غائماً جزئياً مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً.



وأفاد بأن يوم السبت المقبل سيشهد طقس صحواً إلى غائماً جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية خاصة على بعض المناطق الشرقية والداخلية، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.